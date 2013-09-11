Стильний український Тризуб
Стильний український Тризуб
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Герої України-Руси
Таємна Січ - сайт для українського патріота.
Кожна рубрика порталу «Таємна січ» - це квінтесенція захоплення славетним минулим українського народу та віри в його щасливе майбутнє. Головним, автори українського порталу, вважають усвідомлення своєї національної ідентичності, прагнення глибше вивчити історичне коріння та вірно обрати напрямок руху для побудови великого майбутнього нової України.
"(http://kampot.org.ua) - створено для стимулювання свідомості русичів, що втратили свою державу Україну-Русь та намагаються побудувати нову країну інтегровану в Європейську спільноту вільних народів. Україна - це мега-круто! Згадаємо своє минуле та побудуємо велике майбутнє..."
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