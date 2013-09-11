У спеку найкраща їда це різноманітні напої в тому числі і молочні. Як зробити молочний котель?

СМС привітання з Добрим ранком для коханих, дружин та чоловіків і навіть фанатів футболу.

Кожна рубрика порталу «Таємна січ» - це квінтесенція захоплення славетним минулим українського народу та віри в його щасливе майбутнє. Головним, автори українського порталу, вважають усвідомлення своєї національної ідентичності, прагнення глибше вивчити історичне коріння та вірно обрати напрямок руху для побудови великого майбутнього нової України.

"(http://kampot.org.ua) - створено для стимулювання свідомості русичів, що втратили свою державу Україну-Русь та намагаються побудувати нову країну інтегровану в Європейську спільноту вільних народів. Україна - це мега-круто! Згадаємо своє минуле та побудуємо велике майбутнє..."

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