Рінгтони на телефон для українського патріота
3березня
День письменника
15березня
Проголошення Карпатської Україниі
15березня
День працівників ЖЕК
 
Стильний український Тризуб
398010-07-2017
Стильний український Тризуб

Стильний український Тризуб

Табелі з вербальним оцінюванням
86501-05-2017

Табелі з вербальним оцінюванням Табелі для початкової

12 слів якими можна вразити
1 715012-04-2017

Гайда поповнювати свій словниковий запас дивовижними

Іван Марчук
2 024118-02-2017

Іван Марчук народився на Тернопільщині в селі Москалівка в родині відомого на всю

Міри довжини і ваги
1 440011-02-2017

Які бувають міри ваги, довжини та об'єму. Все це Ви знайдете у порівняльні табличці.

Стильний український Тризуб
398010-07-2017
Стильний український Тризуб

Стильний український Тризуб

Інтерактивна карта України на css
469015-06-2017

Карта України для Вашого сайту на чистому css та

Мега збірка українських орнаментів
475027-05-2017

Різноманітні та різнобарвні українські орнаменти для

Грамоти для жінок на 8 Березня
1 338024-02-2017

Грамоти для жінок на 8 Березня Велика збірка чудових, яскравих грамот з привітаннями

Календар на 2017 рік
1 668024-01-2017

Календар 2017 для друку на листок А4 формату. Можна зменшити і на А5.   2 варінти

Українські сувеніри

Приїжджаючи в Україну, іноземні туристи традиційно прагнуть відвідати основні

Мега збірка українських орнаментів

Різноманітні та різнобарвні українські орнаменти для оформлення робіт.

Українські хати

Українці, фактично до 21 століття продовжували жити в хатах мазанках. Ця форма

Імена в орнаменті

Виявляється кожне ім'я можна зашифрувати в українському орнаменті. Ось так

Цікаво про писанки.

Писанки – це важлива складова української культури, народних традицій з прадвніх

СМС привітання з Добрим ранком
4 465018-02-2015
СМС привітання з Добрим ранком

СМС привітання з Добрим ранком для коханих, дружин та чоловіків і навіть фанатів футболу.

Привітання до дня Захисника Вітчизни
8 485018-11-2014

В цей день вшановують оборонців рідної землі, всіх,

Привітання до Дня Вчителя
8 127030-09-2014

День вчителя це свято квітів та цукерок, його

Привітання до Дня будівельника
4 435031-07-2014

Колекція привітань до Дня будівельника. До Дня будівельника приурочуються

Привітання до Дня судового експерта
3 08301-07-2014

4 липня відзначають День судового експерта України

Молочний коктель
4 11305-07-2016
Молочний коктель

У спеку найкраща їда це різноманітні напої в тому числі і молочні. Як зробити молочний котель?

Рецепт радянського морозива
7 263222-12-2014

У радянській Україні пломбір готувався згідно ГОСТів:

Рецепт маринованих свинячих вух.
7 74218-11-2014

Після того як на базарі у корейців мариновані вуха

Як зварити гарбузову кашу?
7 474114-10-2013

У динтинстві у мене було 2 найулюбленіші страви це шкоринка домашнього хліба з

Сирна запіканка з персиками
5 981011-09-2013

Хочеш вразити свою дружину кулінарним шедевром, спробуй приготовити сирну запіканку

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Герої України-Руси

Іван Кожедуб Роман Шухевич Іван Мазепа Тиміш Хмельницький Ярослав Мудрий Святослав

Таємна Січ - сайт для українського патріота.

Кожна рубрика порталу «Таємна січ» - це квінтесенція захоплення славетним минулим українського народу та віри в його щасливе майбутнє. Головним, автори українського порталу, вважають усвідомлення своєї національної ідентичності, прагнення глибше вивчити історичне коріння та вірно обрати напрямок руху для побудови великого майбутнього нової України.

"(http://kampot.org.ua) - створено для стимулювання свідомості русичів, що втратили свою державу Україну-Русь та намагаються побудувати нову країну інтегровану в Європейську спільноту вільних народів. Україна - це мега-круто! Згадаємо своє минуле та побудуємо велике майбутнє..."

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